Els pantans del Segre milloren un 22% les reserves

El sistema d’embassaments que formen Oliana i Rialb ha tancat l’any hidrològic amb unes reserves del 54% que suposen 22 punts més que al concloure l’anterior, quan va tancar amb només un 32%, segons les dades difoses ahir per la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).

L’augment de les reserves, oficialment superiors en dos terços a les que sumaven el 30 de setembre del 2023, després de dos anys d’intensa sequera, són en realitat superiors, ja que bona part del vas d’Oliana es troba reblert pels arrossegaments de terra que provoquen les avingudes del Segre. Aquesta situació es dona d’una manera molt menys acusada a Rialb, la capacitat del qual es troba blindada per la presa d’Oliana. La millora de les reserves en relació amb les acumulades un any abans és generalitzada en els altres sistemes de regadiu de Lleida. Així, els embassaments de la Noguera Ribagorçana, que proveeixen Pinyana i la zona baixa del Canal d’Aragó i Catalunya, es troben al 46%, una mica més de vint punts per sobre. L’Éssera tanca al 77%, amb un augment de 45 punts.