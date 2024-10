Investiguen un incendi intencionat que danya un edifici a Tàrrega

Publicat per Albert Guerrero Periodista Laia Pedrós Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir un aparatós incendi que hi va haver ahir a la matinada a la plaça Sant Antoni de Tàrrega al sospitar que va ser intencionat. Les flames van causar importants danys en l’immoble. Agents de la Policia Científica i especialistes dels Bombers van fer ahir mateix una inspecció davant de les sospites que algú va prendre el foc.

Dos bombers i una agent dels Mossos van inspeccionar la zona afectada. - LAIA PEDRÓS

Els serveis d’emergències van ser alertats a la 1.44 hores. L’incendi es va originar a les cadires de plàstic de la terrassa d’un bar que estaven apilades i lligades a una columna dels porxos de la plaça. Les flames van causar danys a l’immoble situat just a sobre. Concretament, hi va haver destrosses a la façana, el sostre del porxo i dos habitatges, especialment el primer, encara que no hi va haver afectació estructural. Al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers i patrulles de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, que van acordonar la zona. Al primer pis el propietari es trobava fora mentre que l’inquilí del segon pis va poder passar la nit al seu habitatge.

Davant de les sospites que es tracti d’un incendi intencionat, agents de la policia científica dels Mossos i personal de Bombers, amb l’ajuda de la brigada municipal, van inspeccionar al migdia la zona afectada. Es basen en dos importants indicis. D’una banda, el punt d’inici del foc –unes cadires de plàstic lligades a una columna sense cap altre element que pogués causar-ne la ignició– i, de l’altra, que divendres els propietaris del bar van denunciar que els havien cremat dos cadires.