Circ i tallers al festival d'astronomia del Montsec

Ciència i turisme aniran de la mà al Festival d’Astronomia del Parc Astronòmic del Montsec (PAM), que aquest any celebrarà la desena edició del 31 d’octubre al 3 de novembre. Per a aquesta ocasió, el centre científic ha preparat un programa amb una vintena d’activitats per a tots els públics tant de dia com de nit, més variat que en edicions anteriors. Destaquen observacions astronòmiques, sessions de planetari, un espectacle del Pallasso Tortelini, tallers i música, entre d’altres.

Durant els quatre dies que durarà el certamen (de dijous a diumenge), el PAM obrirà les cúpules per oferir una perspectiva única del cel del Montsec, que compta amb certificació Starlight. Començarà amb la sessió de planetari nocturna El cel de tardor, que inclou una observació al Parc de Telescopis. Destaca també l’experiència La cerca de nous mons l’endemà, un taller de la mà de la Plataforma Vértices amb els artistes Jo Milne i Tono Carbajo i l’astrofísic Kike Herrero. Aquella mateixa tarda tindrà lloc una activitat de fotografia nocturna de la mà de la Penya Fotogràfica de Badalona, mentre que dissabte es portarà a terme un taller d’experiments científics de la mà del divulgador científic televisiu Dani Jiménez, que ensenyarà a crear coets.

El director del PAM, Salvador Ribas, va afirmar que el certamen potencia el territori a nivell turístic així com la divulgació científica i el turisme d’estrelles. En aquest sentit, un dels plats forts serà l’experiència Viatgers galàctics, divendres al matí, que inclou una sessió de planetari i l’espectacle Bellissimo de Pallasso Tortelini, en què el públic acompanyarà la besneta de la gossa Laika en el seu viatge a la lluna.