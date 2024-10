Creen una comunitat de regants de l'Ondara

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Ribera d’Ondara impulsa la creació d’una comunitat de regants al municipi. Divendres passat va tenir lloc la primera reunió, amb una trentena de veïns, i avui està prevista la constitució d’una junta després de la qual arribarà la redacció d’uns estatuts que hauran de ser aprovats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Segons l’alcaldessa, Elisabet Jové, l’objectiu és poder regular l’ús de l’aigua i aconseguir aprofitar-la al màxim tant per part dels horticultors i agricultors del municipi com de les empreses que es beneficien de les aigües del riu Ondara. Jové va explicar que actualment no hi ha cap regulació i que en moltes ocasions es produeix un ús abusiu de l’aigua.Els principals beneficiaris són els horts existents a la ribera del riu Ondara situats als pobles al costat del curs, que són Sant Antolí, els Hostalets i Sant Pere dels Arquells.Jové no va descartar en un futur coordinar els treballs amb les altres dos comunitats existents a la Segarra que aprofiten l’aigua del riu Ondara, que són la de Cervera i la de Pallerols, nucli agregat al municipi de Talavera.Per una altra banda, l’alcaldessa va manifestar que la proposta ha estat molt ben rebuda pels veïns, que van omplir divendres passat la sala de plens en la seua primera reunió. A la Segarra, el riu Ondara discorre pels municipis de Talavera, Ribera d’Ondara, Cervera i Granyanella, i segueix el seu curs fins a arribar a Tàrrega, ja a l’Urgell. Naix a Santa Fe de Montfred, Talavera, i si bé antigament arribava fins al Segrià actualment acaba on comencen les conduccions de reg del Canal d’Urgell. L’escassetat de pluges fa que la major part de l’any estigui sec.