1.400 vaques deixen les muntanyes de Llessui després de l'estiu

Al voltant de 1.400 vaques de granges del Pallars Sobirà, el Jussà, el Solsonès, la Cerdanya i el Ripollès van iniciar ahir la seua transhumància de tornada a les seues granges d’origen des de les muntanyes de Llessui, on han romàs els mesos d’estiu i l’inici de la tardor alimentant-se de les pastures naturals de la Vall d’Àssua.

Un grup d’uns quaranta ramaders i pastors va iniciar ahir la recollida dels animals per formar el ramat que a mig matí van començar a dirigir cap a peu de port per una ruta que incloïa prats, pendents i pistes a partir de l’anomenada Cabana del Pastor.

El punt intermedi de destinació de les vaques era el pàrquing de l’antiga estació d’esquí de Llessui, des d’on la major part del bestiar va començar a ser distribuït en camions per traslladar-lo a les granges d’origen, en les quals romandrà estabulat durant els mesos de fred per tornar als ports en la transhumància de finals de la primavera que ve. Una part dels caps, el procedent d’explotacions d’algunes localitats properes del Pallars Sobirà, van continuar la seua tornada per camins.Els ramaders es mostraven satisfets pel desenvolupament de la campanya de pastures, en la qual gairebé no hi ha hagut incidents.