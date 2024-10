Mor un home atropellat per un tren a la sortida de Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va morir a primera hora de la tarda d’ahir atropellat per un tren per causes que s’investiguen a la sortida de Mollerussa. La circulació ferroviària de les línies R12 i RL3 entre Lleida i Calaf es va veure interrompuda durant més quatre hores per aquesta tragèdia. Va passar a les dos de la tarda després de la sortida del tren de l’estació de la capital del Pla d’Urgell en direcció a Lleida. El comboi va atropellar la víctima al tram de la via que es troba davant del passeig de La Salle, on hi ha un punt de pas de vianants no autoritzat que connecta amb la zona nord de la ciutat. Alguns veïns havien vist un home caminar per la zona i les vies del tren poc abans de la desgràcia.

Fins al lloc dels fets es van traslladar dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat. Renfe va enviar autocars per recollir els 160 passatgers. Es va habilitar un servei de transport alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Els Mossos van obrir una investigació per aclarir les causes del succés. Es desconeix si la víctima vivia a la capital del Pla d’Urgell. Es pot destacar que en aquest punt de la via del tren al seu pas per Mollerussa s’han registrat altres atropellaments. En aquest sentit, l’ajuntament, juntament amb Adif, compten amb un projecte de construcció d’un pas soterrat per a vianants i ciclistes en aquest mateix punt de la ciutat. Així mateix, la capital també reclama les obres per habilitar un pas soterrat per a vehicles al pas a nivell que uneix la carretera de Linyola i el camí de Vila-sana amb la capital. Aquestes obres implicarien el tancament del pas a nivell de la carretera que s’adreça al Palau d’Anglesola.