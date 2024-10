Dos de cada deu alumnes no universitaris estudien fora del municipi on resideixen

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé dos de cada deu alumnes no universitaris han d’estudiar fora del municipi que resideixen, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) publicades aquest dilluns. En concret, es tracta d’un 18,4% dels 1.230.655 estudiants matriculats el curs 2023-24, una circumstància que s’accentua en les poblacions petites. La mobilitat obligada per raó d’estudis de primària, ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS a municipis de menys de 5.000 habitants s’eleva a gairebé la meitat (48%). Per contra, entre els municipis de més de 100.000 habitants, el percentatge d’alumnes que estudien fora del municipi de residència és del 7,7%. Lleida lidera el rànquing de ciutats que retenen més alumnes residents amb un 96,7%.

L’agrupació dels municipis catalans segons la seva grandària mostra que com més població més elevat és el percentatge d’alumnes que estudien al municipi de residència. A mesura que la grandària del municipi va disminuint, aquest percentatge també es redueix. Així, en els municipis de menys de 500 habitants, el percentatge d’alumnes que estudien al mateix municipi de residència és del 21,8% i, pel que fa als qui viuen a poblacions d’entre 500 i 2.000, la xifra se situa en el 41,6%. En els que tenen entre 2.000 i 5.000 habitants, la xifra s’eleva fins al 54,9%, i als de major grandària la proporció no baixa dels 7 de cada 10.

D’entre els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, Lleida i Barcelona són els que retenen més alumnes residents en termes relatius (un 96,7% i un 96,5%, respectivament), seguits de Tortosa (95,0%), Olot (94,5%) i la Seu d’Urgell (94,3%). A l’altre extrem, hi ha 3 municipis on menys de la meitat dels alumnes estudien al municipi de residència: el Catllar (40,7%), Santa Cristina d’Aro (35,9%) i Sant Antoni de Vilamajor (24,6%).

Per comarques, el Barcelonès (91,9%), el Segrià (84,2%) i el Vallès Occidental (83,1%) són les que mostren un percentatge més elevat d’alumnes que estudien i resideixen al mateix municipi. A l’altre extrem, les comarques amb un menor percentatge són el Moianès (61,4%), el Priorat (58,2%) i el Pallars Sobirà (55,8%).

Classificació per nivells d’estudi i comarca de residència

Dels 797.850 alumnes d’ensenyaments obligatoris que estudien i resideixen a Catalunya, un 87,5% estudien al mateix municipi on resideixen i un 12,5%, en un altre municipi. El percentatge d’alumnes que estudien al mateix municipi on resideixen és un 89,7% en el cas de l’educació primària i un 84,6%, a l’ESO.