La temporada de bolets arriba al seu punt àlgid arreu del territori de Lleida

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de recol·lecció de bolets es troba en el seu moment de màxima esplendor a la província de Lleida. En major o menor mesura, els bolets han fet acte de presència a pràcticament qualsevol punt del territori lleidatà, oferint als amants d'aquesta activitat l'oportunitat de gaudir d'una gran varietat de fongs.

Si bé és cert que les primeres aparicions es van registrar a les zones de l'est de Lleida, com el Solsonès o la Cerdanya, actualment els bolets es poden trobar arreu. No obstant això, l'afluència massiva de boletaires en alguns boscos està dificultant la tasca d'omplir les cistelles.

La pluja, un factor clau en la distribució dels bolets

Cal tenir en compte que la pluja és un element determinant en l'aparició dels bolets, i la seva distribució pot variar significativament en funció de les condicions climàtiques de cada zona. Un clar exemple d'això el trobem a la muntanya d'Alinyà, on la presència de bolets és escassa, mentre que a pocs quilòmetres, en indrets com els accessos a Cambrils, el Coll de Jou, Sant Llorenç de Morunys, Tuxent-Lavansa o la Muntanya de Tor, els boletaires poden gaudir d'una bona collita.

La Cerdanya, des de la seva entrada per l'Alt Urgell i Andorra fins a la Molina o Riu, ha viscut un dels millors inicis de temporada, tant pel que fa a ceps com a rovellons. D'altra banda, el cap de setmana passat, a la zona de Noves de Segre fins a la Guàrdia d'Ares, es va aconseguir una notable varietat de bolets, incloent-hi ceps, rovellons, fredolics i alguna llenega blanca.

Alternatives per trobar bolets sense allunyar-se gaire

Tanmateix, en aquests moments ja no cal recórrer els 22 quilòmetres de la sinuosa carretera que uneix Noves amb la Guàrdia, ja que al Prepirineu de Lleida i als Altiplans Centrals és possible trobar bons exemplars de bolets des de la Panadella fins a Sant Magí de la Brufaganya; de Biosca i Sanaüja a l'Hostal Nou; des de Vilanova de Meià a Rialp o Comiols fins al Coll de Perves; o en qualsevol punt del Solsonès.

Gràcies a les pluges recents, la zona oest de Lleida i la part nord d'Osca (Graus, Panillo, Camp, Seira o Aínsa) també han iniciat la temporada amb bon peu. En aquests moments, una recomanació per als boletaires seria buscar zones protegides del vent i del fred, on s'acumuli més l'aigua de la pluja.

Respecte pels bolets i el medi natural

Un consell important per als boletaires és que no destrueixin els bolets que no coneixen. D'una banda, perquè a tothom li agrada passejar pel bosc i gaudir de la seva riquesa amb la mirada. De l'altra, perquè alguns bolets que no coneixem són recol·lectats per altres boletaires i també serveixen per alimentar la fauna local.

Zones recomanades per a la recol·lecció de bolets

A la carretera C-14, a l'alçada de Bassella en direcció a Ogern, tant la zona de Madrona com l'inici dels accessos a Cambrils per Lladurs són bones zones per trobar bolets. Passada Solsona i el Pi de Sant Just, el marge dret de la carretera també compta amb boscos interessants que poden albergar les primeres llenegues negres.

La zona de Navès fins a Olius és una altra excel·lent opció per a la recol·lecció de bolets en ambdós costats de la carretera, incloent-hi l'accés fins a la muntanya de Busa. A més, el Solsonès ofereix l'atractiu addicional de poder fer parada en molts racons d'aquest territori, que convida a l'admiració i on es pot gaudir d'una bona oferta gastronòmica en els seus restaurants.

En resum, la temporada de bolets a Lleida es troba en el seu moment àlgid, amb una gran varietat de fongs disponibles a pràcticament tot el territori. Malgrat algunes zones menys propícies, els boletaires poden gaudir d'una bona collita al Prepirineu, als Altiplans Centrals i en nombrosos punts del Solsonès. És important respectar els bolets desconeguts i el medi natural, i buscar zones protegides del vent i del fred per optimitzar la recol·lecció. Amb una mica de sort i coneixement del terreny, omplir les cistelles de bolets és una activitat a l'abast de tothom en aquesta època de l'any a les terres lleidatanes.