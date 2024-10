El govern espanyol autoritza el conveni per a la millora de l’Eix Pirinenc

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri de Transports la firma de tres convenis amb la Generalitat per invertir 710 MEUR en millores de circulació, de seguretat vial i de connectivitat a les carreteres de l’Estat a Catalunya. Un d’aquests afecta l’Eix Pirinenc (N-260) i preveu una inversió de 260 MEUR, la major part en trams de la demarcació de Lleida. La millora d’aquesta via és una reivindicació històrica dels veïns del Pirineu ja que connecta valls i comarques per diferents punts i en alguns llocs el seu estat és precari. El conveni preveu desenvolupar un pla d’actuacions per millorar la funcionalitat de l’Eix i la seva seguretat.

La millora de l’Eix Pirinenc, que connecta Catalunya i Aragó pels Pirineus, preveu rehabilitacions del ferm i actuacions de millora; millores de seguretat i als elements de connexió; i actuacions de nova infraestructura o condicionament.

Una comissió de seguiment del conveni plurianual haurà de consensuar a l’inici dels treballs, la relació d’actuacions que conformaran el Pla. El finançament, que puja a 260 MEUR, va a càrrec íntegre de l’Estat.