Moció en contra dels talls de llum a la comarca

El ple del consell comarcal del Pla d’Urgell va aprovar per unanimitat una moció per demanar a la direcció general d’Energia de la Generalitat un informe detallat dels episodis de talls de llum que han patit els pobles del Pla d’Urgell aquest últim any i que es busquin solucions a aquesta problemàtica. Així mateix, també es va donar llum verda a una altra moció per declarar la zona del Pla d’Urgell lliure de contaminants i mostrar el rebuig a la instal·lació de plantes de combustió de residus així com a la contaminació derivada de la planta de Juneda, que es troba pròxima a la comarca. També es va aprovar declarar Cal Sant d’Ivars d’Urgell com a Bé Cultural d’Interès Local. El consistori d’aquest municipi va adquirir aquest edifici així com els seus patis el 2023 per convertir-lo en un nou equipament municipal ubicat al centre del municipi. Entre altres punts, el consell també va aprovar les bases de la 27 edició del premi de poesia Maria-Mercè Marçal.