Segon judici per abusar de nenes a un professor de guitarra de Vielha

La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó per a un professor de guitarra d’una escola de música de Vielha acusat d’abusar sexualment d’una alumna d’11 anys. Es dona la circumstància que serà la segona vegada que el jutgen per suposats abusos a menors, segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents. El 2019 l’Audiència de Lleida el va absoldre per falta de proves. Està previst que el judici se celebri dimecres vinent en el tribunal lleidatà.

Els fets haurien ocorregut entre octubre de l’any 2015 i abril del 2017, quan l’acusat exercia de professor en una escola de música de la capital de la Val d’Aran i suposadament va fer tocaments a una alumna d’11 anys. Es tracta d’una denúncia posterior al primer cas, però que hauria ocorregut durant les mateixes dates. Llavors, la Fiscalia va sol·licitar una condemna de tres anys. Ara, eleva la petició de presó fins als sis i, a més, afegeix deu anys de llibertat vigilada i sense que pugui treballar amb menors, una ordre d’allunyament respecte a la denunciant durant 12 anys i que la indemnitzi amb 30.000 euros.

D’altra banda, el Ministeri Públic sol·licita una condemna de quatre anys i mig de presó i de nou de llibertat vigilada per a un home acusat d’abusar sexualment de la filla menor de la seua parella, entre finals del 2021 i principis del 2022, a Lleida. La denunciant tenia entre 15 i 16 anys. El judici se celebrarà dilluns vinent. Li hauria fet tocaments.

Pena d’un any per tocaments a una menor

Un jove va acceptar ahir una condemna d’un any de presó i tres anys de llibertat vigilada després de reconèixer que va assetjar una nena pel carrer, la va intentar besar en diverses ocasions i li va fer tocaments, en un cas investigat pel jutjat de Tremp. Va ser un judici per conformitat celebrat a l’Audiència de Lleida després de l’acord al qual van arribar la defensa i la Fiscalia, que inicialment sol·licitava una condemna de dos anys i nou mesos de presó per un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys.A més, el tribunal va acordar suspendre la pena mentre no delinqueixi durant els propers tres anys. Ho va sol·licitar la defensa i el Ministeri no s’hi va oposar. Per la seua part, l’Audiència hi va donar el vistiplau perquè el jove no té antecedents. Així mateix, se l’inhabilita per treballar amb menors i se li prohibeix atansar-se a la víctima durant quatre anys. També la indemnitzarà amb 500 euros.Es dona la circumstància que l’Audiència va condemnar dimecres un jove per violar una nena de 14 anys (vegeu SEGRE d’ahir). El violador va veure reduïda a la meitat la pena que li demanava la Fiscalia perquè en el moment de l’agressió anava ebri i perquè ha indemnitzat la víctima. Va ser condemnat després de l’acord al qual van arribar la Fiscalia –que inicialment sol·licitava una condemna de vuit anys–, la defensa i l’advocat de la Generalitat, ja que la víctima estava tutelada.