Rebaixen de 8 a 4 anys la pena de presó a un jove que va abusar d'una adolescent a Lleida

Una conformitat entre les parts a l'Audiència de Lleida ha fet rebaixar de 8 a 4 anys la pena de presó per a un jove que va abusar sexualment d'una menor de 14 anys l'any 2021. Al processat se li han aplicat els atenuants de reparació del dany després que ja hagi pagat 10.000 dels 12.000 euros d'indemnització acordats i el d'embriaguesa perquè es considera que va cometre els fets quan estava sota els efectes de l'alcohol. En aquest sentit, la defensa preveu sol·licitar la suspensió de la pena per al seu representat, que ara té 26 anys. També se li prohibeix acostar-se a la víctima i se li imposa llibertat vigilada durant 4 anys. La menor, que està tutelada per la Generalitat, ha estat representada per l'Advocacia d'aquesta administració.

Els fets van tenir lloc la matinada del 13 de juny del 2021, quan el jove, la noia i altres persones van sortir de festa i van ingerir alcohol. Després, ell va portar la menor en cotxe fins a un descampat, on van tenir lloc els abusos.