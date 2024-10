Tresponts ja permet circular a 80 km/h després de 3 anys

Territori hi va normalitzar la velocitat a primera hora d’ahir. - C. SANS

Els cotxes que circulen per l’interior del túnel de Tresponts, a la carretera C-14 entre Organyà i l’encreuament de Montant de Tost (Ribera d’Urgellet), ho poden fer des d’ahir ja a una velocitat màxima de 80 km/h. El departament de Territori va normalitzar la velocitat prevista per a la galeria a primera hora del matí, després de gairebé tres anys des de la inauguració de la infraestructura. Durant aquest temps no s’hi ha pogut excedir els 60 km/hora i serà de nou la velocitat en aquest tram (dins i fora del túnel) quan es detectin camions de mercaderies perilloses.

La normalització de la velocitat ha estat possible després de la instal·lació d’un sistema automàtic de càmeres que detecten el pas dels esmentats camions en cada una de les dos boques de la infraestructura. Quan sigui així, els vehicles hauran de reduir de nou la velocitat a 60 km/h. Després d’un període de proves de diversos dies, el sistema va quedar ahir activat de manera definitiva. Fonts del Govern van explicar que el cost del sistema queda “inclòs en el contracte de manteniment i gestió del túnel”. Des de finals del 2022 els camions de mercaderies perilloses que van a la Seu són desviats per la carretera antiga. En sentit contrari poden circular per l’interior del túnel perquè van sense càrrega. La restricció es va posar en marxa per forts vents a la galeria.