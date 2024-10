Avís per una fuga d'amoníac en un magatzem a Seròs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir arran d’una fuga d’amoníac en forma de gas al magatzem de l’empresa Ibereco de Seròs. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 17.35 hores que s’havia detectat una olor estranya.

Fins al lloc es van traslladar tres dotacions, que van comprovar que hi havia una petita fuga en un dipòsit que contenia amoníac en forma de gas però que ja estava controlada pels operaris de l’empresa. Per la seua part banda, l’ajuntament va instar els veïns a evitar passejar pels carrers pròxims al magatzem i els que hi viuen en cases properes a tancar portes i finestres com a mesura de precaució.