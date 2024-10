La desviació de Sant Julià de Lòria estarà a punt el 2027Un túnel millorarà la circulació

Imatge de com quedarà la desviació.

Publicat per Cynthia Sans

La desviació del trànsit a la parròquia de Sant Julià de Loria serà una realitat a començaments del 2027. El govern andorrà va fixar ahir la data durant l’acte d’inici de les obres per construir el túnel de Rocafort, que tindrà una longitud de 230 metres, més els vials d’entrada i sortida de la galeria, de 10 metres cadascun. Costarà un total de 24 milions d’euros prorratejats durant els anys que duri l’obra. Per la seua banda, el ministre de Territori i Urbanisme del país, Raul Ferré, va explicar que el túnel serà una realitat durant l’hivern del 2026 al 2027.

La desviació ajudarà a descongestionar el trànsit a la parròquia laurediana, per on passen 25.000 vehicles al dia. Una xifra que es tradueix en més de tres milions de vehicles a l’any. El cap del govern del Principat d’Andorra, Xavier Espot, que també va ser present en l’inici de les obres, va posar èmfasi en la voluntat de reduir al màxim l’impacte mediambiental de la infraestructura i en la replantació de tota la vegetació que es perdi a causa de les obres. D’aquesta manera, l’actuació permetrà habilitar nous estacionaments per facilitar la mobilitat a peu dins del nucli urbà.