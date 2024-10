Tres cossos atrapats a la morgue

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cadàvers dels tres joves veïns de Binèfar i originaris de Mali que van morir en un accident de trànsit el passat 11 d’agost porten dos mesos a les cambres frigorífiques de l’IMLA (Institut de Medicina Legal d’Aragó) de Saragossa sense que encara s’hagi portat a terme la identificació.

La situació d’aquests cossos, sobre la qual fa setmanes que les famílies de les víctimes no tenen notícies, comença a ser peremptòria, ja que, malgrat que les famílies volen expatriar-los al seu país d’origen, les normes sobre custòdia de cadàvers contemplen que quan aquests no arriben a ser identificats acaben sent sepultats en un procés d’“enterrament gratuït”, van explicar fonts judicials. Aquests solen realitzar-se en un cementiri proper a la zona de residència quan aquesta es coneix.

Els cadàvers dels tres joves, que tenien 22, 24 i 29 anys, es troben en una situació de llimbs legals que els exposen a un final d’aquest tipus.

L’accident va tenir lloc entorn de les sis de la matinada de l’11 d’agost, quan el cotxe en el qual viatjaven en sentit Lleida va sortir de la calçada a l’altura del quilòmetre 52 de l’autovia A-22, a Castelló Seboller, i es va incendiar.

Després de l’aixecament per ordre del jutjat de guàrdia de Montsó, els cadàvers van ser traslladats a les instal·lacions de l’IMLA, a Saragossa, perquè els fos practicada l’autòpsia.

L’estat en el qual es trobaven els cadàvers com a conseqüència de l’accident fa necessari recórrer a una prova de l’ADN per a la identificació oficial, especialment en dos dels casos.

Almenys dos dels joves morts tenen família a la Llitera, la qual cosa hauria de facilitar l’acarament

Els forenses de l’IMLA van prendre mostres dels tres cossos, però per poder realitzar la identificació cal l’acarament d’aquestes mostres amb altres de corresponents a familiars. I a partir d’allà és on comencen a obrir-se els llimbs en els quals es troben.Els responsables de l’Institut de Medicina Legal d’Aragó van comunicar al jutjat de Montsó el resultat de les autòpsies i també la necessitat de prendre mostres de l’ADN als familiars.

Tanmateix a data d’avui ni l’instructor ni la Guàrdia Civil han ordenat ni efectuat aquestes gestions, segons van confirmar fonts de l’IMLA.“Han de moure fitxa el jutjat de Montsó i la Guàrdia Civil”, van assenyalar les fonts consultades per SEGRE.

Als forenses de l’IMLA els consta que almenys dos de les víctimes tenen familiars a la comarca de la Llitera, una circumstància que, en condicions normals, hauria d’haver agilitzat les identificacions en els dies següents a l’accident.