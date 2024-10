Aprovada la llei del Municipi Rural, que incentivarà viure als pobles

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Executiu va aprovar ahir el projecte de llei de l’Estatut del Municipi Rural, que contempla incentius fiscals i econòmics per viure als pobles. El text defineix com a municipi rural el que té menys de 2.000 habitants i s’ubica en una comarca rural (de baixa densitat de població) o una de limítrofa i estableix avantatges com un 10% més d’ingressos procedents del fons de cooperació local. Partint de les xifres del passat 2023, això implicaria quatre milions d’euros més per a fins a 596 municipis de Catalunya, dels quals gairebé 200 són a Lleida.

El projecte de llei, que ara començarà la tramitació parlamentària, contempla incentius també en la fusió de municipis i els reconeix un altre increment en la participació en els fons de cooperació local “corresponent a la suma de l’import atorgat l’últim exercici als municipis fusionats”. L’increment es mantindrà durant vuit anys.A més, la Generalitat de Catalunya contempla una línia dels fons d’inversió específica per a aquests municipis i criteris de discriminació positiva en l’atorgament de subvencions públiques.

Els municipis que optin per fusionar-se rebran més ajuts almenys durant vuit anys

Els veïns d’aquests pobles es beneficiaran de mesures tributàries com una deducció en la quota autonòmica de l’IRPF en els casos del trasllat de la residència principal a un municipi rural. Si es compleixen els requisits, les deduccions van de 750 a 2.000 euros.També hi haurà deduccions per la compra d’un habitatge habitual en un d’aquests pobles de fins al 15% de la despesa o del 20% si és un municipi rural d’especial atenció.Les mesures s’han negociat al llarg dels últims anys i han comptat amb la participació d’entitats com l’associació de micropobles o Eines de Repoblament Rural.L’Estatut del Municipi Rural contempla també la reducció de càrrega burocràtica en el cas de les relacions amb les administracions i en matèria d’urbanisme, en la qual es flexibilitzen molts aspectes. Un dels principals objectius és evitar la despoblació d’aquestes zones i això passa per facilitar l’adquisició d’habitatge. En aquest sentit, la normativa contempla la creació d’una borsa d’habitatge rural. L’alcalde de Castelló de Farfanya, Omar Noumri, va dir en declaracions a TV3 que en cinc anys ha vist almenys cinc famílies anar-se’n del municipi davant la impossibilitat de construir un habitatge a Castelló.