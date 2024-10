Demanen empresonar un veí de Coll de Nargó per agredir noies acollides

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia va demanar ahir a l’Audiència de Lleida que dicti l’ingrés a presó per al veí de Coll de Nargó que fa uns mesos va condemnar a 18 anys de presó per agredir i abusar sexualment de tres noies menors d’edat, dos adolescents acollides i la filla de la seua exparella. Val a recordar que la sentència encara no és ferma. Enric Rubio, de Rubio Legal, nou advocat defensor de l’acusat després de la sentència del tribunal lleidatà, es va oposar a l’empresonament argumentant que la condemna encara no és executable perquè han presentat un recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ja ha estat admès a tràmit. Rubio va explicar que “hi ha arguments contundents perquè el TSJC modifiqui el sentit de la sentència”.

Els fets es remunten al 2020, quan el condemnat, que sempre ho ha negat, havia trencat relacions amb la seua parella després de set anys compartint domicili al nucli de Gavarra, nucli de Coll de Nargó. Els abusos es van produir principalment, segons assenyala la sentència, durant els trajectes escolars, quan J.R.C. transportava les menors amb el seu vehicle. El tribunal va determinar que el condemnat els va fer tocaments inapropiats en diverses parts del cos.