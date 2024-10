Un despreniment de roques de grans dimensions ha obligat a tallar un carril a l'N-230 a Escales

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un despreniment de roques de grans dimensions ha interromput aquest dijous la circulació a la carretera N-230, afectant un dels carrils al tram entre Santorens i el Pont de Suert, que ha quedat tallat. L'incident ha tingut lloc a la zona de la presa d'Escales, dins del municipi de Bonansa.

En aquesta àrea, les pluges constants des de la matinada han incrementat el risc de despreniments. Els serveis d'emergència han tallat un dels carrils per seguretat i per facilitar les tasques de neteja. Es recomana als conductors tenir precaució i considerar rutes alternatives.

​Es manté l'alerta INUNCAT per pluges intenses a Catalunya



Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla especial per risc d'inundacions (Inuncat) per les pluges intenses que estan afectant algunes comarques catalanes. A Font -Rubí (Alt Penedès) s'ha superat el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora i aquestes precipitacions poden seguir amb intensitat en aquesta zona i afectar properament l'Anoia i el Bages, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (MeteoCat). La resta del dia els xàfecs es poden mantenir a qualsevol punt i podran anar acompanyades de tempesta i localment calamarsa o pedra. També poden anar acompanyades de vent de component oest a la meitat sud. A la Granadella, a les Garrigues, han caigut 22,9 litres per metre quadrat en 30 minuts.

Protecció Civil ha recordat que cal extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on estigui plovent o on ja hi hagi acumulació d'aigua.

Més de 50 litres a sectors del Pirineu lleidatà



La pluja acumulada entre dimarts i aquest dijous al matí supera els 50 litres a sectors del Pirineu occidental, a la vessant sud, i al massís dels Ports. S'han registrat 70,9 litres a Espot (Pallars Sobirà), 61 als Ports (Baix Ebre) i 52 a Boí (Alta Ribagorça). Les quantitats són molt minses a la costa.