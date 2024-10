La Diputació compra accions de l'empresa pública Sumar per gestionar residències

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputació de Lleida preveu formalitzar pròximament la compra d’accions de l’empresa púbica Sumar per valor de 125.000 euros, la qual cosa li donarà entrada al consell d’administració de la companyia, dedicada a la gestió de residències i centres de dia. L’objectiu de la corporació amb aquesta compra és oferir els ajuntaments que tenen centres de la tercera edat la possibilitat de traspassar-ne la gestió a una empresa externa i pública, segons va explicar Òscar Martínez, diputat de Salut Pública de la corporació.

Sumar va ser fundada per la diputació de Girona, que és el seu accionista majoritari, i actualment ja gestiona a Lleida la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur, que va assumir el juliol passat. En aquest cas, l’ajuntament va comprar dos accions de Sumar i li va encarregar la gestió si bé el consistori manté el control del centre assistencial.Sumar gestiona també els serveis d’atenció a domicili (SAD) de la Seu d’Urgell i les Garrigues, el centre de serveis integrals per a la gent gran de la Granadella i el centre de serveis d’àmbit rural El Tossal de Maials.Martínez va explicar que la compra de les accions de Sumar té l’informe favorable de secretaria, tot i que falta més documentació. Va concretar que la companyia podrà oferir els seus serveis als ajuntaments que ho requereixin a través de la Diputació el 2025. El diputat va assenyalar també que els principals objectius són optimitzar recursos, garantir la qualitat dels serveis i fomentar la cooperació entre institucions. Ajuntaments com els d’Agramunt o el Palau d’Anglesola suporten una elevada càrrega procedent de la gestió de les residències municipals. Martínez va explicar que molts consistoris tenen una residència per a la tercera edat i projecten centres de dia. També va assegurar que “hi ha demanda” per externalitzar aquests serveis. La compra de les accions de Sumar permetrà participar en la presa de decisions de l’empresa.