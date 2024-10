El Pont de Suert, en alerta per la crescuda de la Noguera Ribagorçana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pont de Suert es trobava ahir en estat d'alerta a causa de la crescuda de la Noguera Ribagorçana, que va superar els 119,57 metres cúbics per segon a primera hora de la tarda, segons va informar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). No obstant això, a la nit el cabal ja havia disminuït fins als 89,76 m³/s.

Les intenses precipitacions registrades durant el dia han permès augmentar significativament les reserves als embassaments de la conca de la Ribagorçana. En concret, l'embassament d'Escales es trobava al 83% de la seva capacitat, amb 128 hectòmetres cúbics emmagatzemats, mentre que Canelles estava al 35% i Santa Anna al 60%.

Desallotjaments a Balaguer

D'altra banda, les fortes pluges van obligar ahir a la nit a desallotjar dos habitatges situats a la part alta del carrer Ponent de Balaguer, a causa d'un esllavissament de terra. Entre els afectats hi havia un matrimoni d'edat avançada amb la seva cuidadora i una altra família composta per una mare i el seu fill. Segons va indicar el regidor d'Obres, Guifré Ricart, el mur va cedir per les intenses pluges, afectant un tram del carrer que va haver de ser tallat per seguretat. Avui es farà una valoració dels danys i s'avaluarà l'actuació necessària.

Despreniments a l'N-230

A més, els Bombers van treballar anit en la demolició parcial d'un habitatge deshabitat a Sant Serni, al municipi de Gavet de la Conca, sense que es registressin persones afectades. El grup d'estructures col·lapsades es va activar per valorar l'actuació a realitzar.