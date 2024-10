Famílies de Cervera protesten per la falta de pediatres en el CA P

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Famílies de Cervera van denunciar ahir falta de pediatres al CAP de Cervera. Segons van explicar, habitualment n’hi havia dos. Una va agafar la baixa fa dos anys i no va ser substituïda, per la qual cosa tota la feina va ser absorbida per l’altra metgessa, que va acabar agafant la baixa la Setmana Santa de l’any passat. Des d’aleshores, no hi ha pediatre fix i “dos tardes a la setmana envien un professional per a revisions periòdiques i una metgessa de capçalera atén unes hores els més petits sense arribar a completar una jornada laboral”. Exigeixen que es cobreixin les places ja, ja que per a urgències han d’anar a l’Arnau o a l’hospital d’Igualada.

Per la seua part, Salut va confirmar aquestes dos baixes malgrat que va remarcar que el servei no ha quedat desatès en cap moment. S’ha comptat amb el suport dels professionals de pediatria de Tàrrega i la col·laboració d’una professional amb formació. En tot moment s’han seguit els protocols per assegurar l’atenció tot i que admet que s’està treballant en la reorganització per a una millor atenció.