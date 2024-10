Alguaire obre la mostra sobre el convent de dones

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Santuari del Merli va inaugurar ahir l’exposició Monestir d’Alguaire amb la presència del delegat de Cultura de la Generalitat, Albert Turull, i la directora del jaciment i arqueòloga de la Universitat de Barcelona, Maria Soler, entre altres autoritats. Uns 200 assistents van poder gaudir del primer dia d’exposició de les excavacions arqueològiques que s’han fet des del 2016 fins al 2024, així com del projecte arquitectònic per a la museïtzació del conjunt per primera vegada exposat al públic a la localitat. És un període de gairebé 9 anys en què s’ha posat al descobert l’església de Santa Maria i les incipients restes del claustre. A més, s’han recuperat elements constructius i quotidians de la vida del monestir de dones més important de Catalunya de l’orde de l’Hospital o santjoanista del segle XIII fins a finals del XVII. Un equip de la Universitat de Barcelona va culminar el mes de juliol passat els treballs arqueològics que s’han portat a terme al monestir i han permès delimitar i documentar dos noves cambres funeràries amb restes de les que haurien estat les fundadores del monestir.