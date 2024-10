Cinc mil tapes al Vedellatast i vuitanta establiments a la Fira d'Alcarràs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 5.000 tapes de dotze tipus diferents elaborades amb diferents carns de vedella es van oferir dissabte passat el primer dia del Vedellatast, organitzat per l’Associació de Ramaders de Boví de Carn d’Alcarràs. La Fira del Comerç i del Rebost organitzada per l’ajuntament i l’Associació de Comerç i Serveis d’Alcarràs (ACSA) va acollir ahir un total de vuitanta estands amb productes de proximitat, així com diferents actuacions i sortejos i una exposició de vehicles clàssics. La valoració dels participants va ser positiva, sobretot respecte a la promoció de la carn de boví. Els dos esdeveniments se celebraven abans en caps de setmana diferents però van decidir unificar-se.