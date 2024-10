Mor un ciclista després de patir un xoc amb un turisme a Bellpuig

Publicat per SegreXavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Un ciclista va perdre ahir la vida després de patir un xoc amb un vehicle a la carretera LV-3341 a l’altura de la localitat de Bellpuig, a la comarca de l’Urgell. Segons van informar els serveis d’emergències, l’accident va tenir lloc minuts abans de les dotze del migdia al punt quilomètric 1,6 de la via que va de Bellpuig a Barbens, un punt on hi ha un canvi de rasant. Per causes que es desconeixen i que els Mossos d’Esquadra investiguen, la bicicleta i el cotxe haurien impactat. Algunes fonts assenyalen que el ciclista hauria envaït el carril contrari per accedir a un camí agrícola i el cotxe hi hauria xocat sense poder evitar-ho.

El cop va provocar la mort del ciclista, que al tancament d’aquesta edició no havia estat identificat. Arran del sinistre, es van activar dos patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer per salvar la vida de l’home, que va acabar morint.

Ambulàncies del SEM a la zona del sinistre. - X.SANTESMASSES

Com a conseqüència d’aquests fets la carretera LV-3341 va romandre tancada durant unes dos hores. La circulació va quedar restablerta al voltant de les 14.00 hores de la tarda.Amb aquesta víctima, ja són 109 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Precisament ahir, el Servei Català de Trànsit alertava de l’augment de la sinistralitat a les carreteres entre els conductors de furgonetes, els ciclistes o els majors de 45 anys.

Tres ferits en un accident entre dos cotxes al Palau d’Anglesola

Tres persones van resultar ferides dissabte a la nit de caràcter menys greu després d’un accident amb dos turismes implicats registrat a l’autovia A-2 a l’altura del Palau d’Anglesola. Segons van informar els serveis d’emergències, els fets van tenir lloc al voltant de les 21.56 hores de la nit. Un dels vehicles va sortir de la via per causes que s’estan investigant i va acabar bolcant, i el passatger va haver de ser excarcerat de l’interior pels Bombers. L’altre vehicle es trobava a contramarxa i els seus dos ocupants fora del cotxe. Els tres van ser traslladats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A causa dels fets es van activar tres ambulàncies del SEM i una dotació de Bombers. Poc després, a les 00.56 hores, dos persones van resultar ferides lleus després de col·lidir dos cotxes al carrer Carretera d’Almenar.Ahir al matí, un motorista va resultar ferit després de patir una caiguda a l’N-260 al seu pas per Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell.