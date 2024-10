Neix Pallars Gastronòmic per reivindicar els productes i la cuina del Sobirà i el Jussà

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Pallars Gastronòmic és una iniciativa impulsada conjuntament per un grup d'empreses agroalimentàries, restaurants i ens públics que reivindica la gastronomia del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, els seus productes i la seva cuina. En aquest moment formen part de Pallars Gastronòmic més de cinquanta restaurants i productors que han subscrit una carta de deu compromisos on manifesten el seu reconeixement pel producte i la gastronomia del Pallars, es comprometen a preservar la identitat culinària d'aquestes comarques, a prescriure els productors i restaurants que s'han adherit a la campanya o a impulsar pràctiques sostenibles. Aquest dimarts han rebut l’acreditació.

Totes les empreses adherides A Pallars Gastronòmic a partir d'aquest dimarts mostraran aquesta carta en un lloc visible del seu establiment. Es tracta d'una campanya "àmplia i no excloent" i, per tant, està obertura a acollir a tots aquells establiments i productors que s'hi vulguin afegir, ha dit la tècnica de l'Ajuntament de Tremp, Dolors Etxalar.

Les empreses integrants a Pallars Gastronòmic visibilitzen la col·laboració entre el sector de la restauració i la producció i elaboració agroalimentària del Pallars; participen en esdeveniments de promoció de la gastronomia local; actuen de prescriptors de les empreses que comparteixen els mateixos valors; apliquen pràctiques per a reduir el malbaratament alimentari i la generació de residus i treballen conjuntament per proposar noves accions que reforcin el posicionament del Pallars com una terra rica, amb una gastronomia única d'arrels fondes, i amb gent compromesa en la seva preservació.

La responsable del celler Cota 730 de Rialp, Ingrid Sebastia, ha explicat que al Pallars es fa una cuina "singular i de qualitat" i que cal donar-la a conèixer. Per Sebastia "generar i reforçar vincles" és molt important pel sector. La responsable de Cal Jou de Conques, Inés Quintana, ha dit que la campanya és bona per "unir el sector" i "promocionar els productes del Pallars", alguns molt coneguts al Pallars com la girella però pràcticament desconeguts fora del Pirineu.

La campanya s'ha impulsat amb la col·laboració de diferents entitats del Pallars Sobirà i Pallars Jussà que treballen donant suport i aglutinant el sector de la restauració i l'agroalimentari i està oberta a noves col·laboracions. En aquest moment hi participen Sobirà Dinàmic, Al teu gust i el Geoparc Orígens.