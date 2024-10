Griñó preveu importar residus amb vaixell i guardar-los a Tarragona

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa de residus Griñó Ecològic ha sol·licitat al Port de Tarragona que l’autoritzi per disposar a les seues instal·lacions d’una “superfície aproximada de 2.499 m²” en règim de concessió, per dedicar-la a l’“emmagatzematge i transferència de residus no perillosos procedents de moviments transfronterers”, segons indica l’anunci d’exposició al públic de l’expedient.

L’objectiu de l’empresa consisteix a importar per mar cap a Tarragona, i principalment des d’Itàlia, fins a 60.000 tones anuals de residus no perillosos, plàstic majoritàriament, per des d’allà gestionar-ne el reciclatge previ a la seua comercialització com a combustible per a cimenteres i altres indústries amb processos d’elevada demanda calòrica.El fet que el Grup Griñó sigui el principal soci de Tracjusa en l’ampliació que triplicarà la capacitat de la incineradora de Juneda ha aixecat els recels de la plataforma d’oposició a aquesta instal·lació, que ha presentat al·legacions contra la petició. També han convocat una manifestació a les Borges Blanques per al dia 16.Al seu torn, Griñó assegura que disposa de llicència per emmagatzemar residus a Tarragona i que la superfície que ara proposa redueix la que contemplava una autorització anterior. “L’activitat està degudament regulada per les autoritats” tant en origen com en destinació, van assenyalar fonts de l’empresa.