Queixes per torres d'alta tensió de les solars

Pagesos d’Alcarràs han expressat la seua oposició a la construcció de torres d’alta tensió a les seues finques de fruiters per evacuar l’electricitat que generin les plantes solars previstes en aquest municipi. Asseguren que s’ha sol·licitat que es traslladin a finques pròximes de terrenys erms, la qual cosa evitaria que s’hagin d’arrancar arbres fruiters en plena producció. D’altra banda, argumenten que els tubs de reg no aguantaran el pes dels camions que operaran a les finques, la qual cosa generarà avaries. Alguns dels que formen part de la plataforma anti-MAT han recorregut a la Justícia, i altres al Defensor del Poble. Denuncien que l’anterior ajuntament de Junts no els va donar suport.

Per la seua part, responsables de Solaria, que ja ha començat les obres dels quatre parcs solars de la zona que compten amb els permisos, van remarcar que es tracta de casos particulars i no generalitzats i que estan treballant per firmar acords amb la majoria dels propietaris des de fa més d’un any. A més, van remarcar que el canvi d’ubicació de torres és un tema tancat ja que no es pot demanar traslladar una instal·lació perquè afecti un altre propietari.