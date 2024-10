Les restes de Manuel de Pedrolo no es podran traslladar a l'Aranyó

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

La sepultura definitiva de les restes de Manuel de Pedrolo a la seua població natal, l’Aranyó, un desig expressat pels familiars de l’autor, no serà possible per la negativa del propietari del cementiri que siguin traslladats a aquest cementiri particular.

Aquesta situació ha portat l’ajuntament a proposar a la filla de l’escriptor, Adelais de Pedrolo, que siguin traslladades al cementiri de la població veïna de Concabella, localitat on es troba el centre d’estudis i l’exposició permanent de Pedrolo.Segons l’alcalde, Xavier Pintó, el cementiri de l’Aranyó és de titularitat privada de la família Cos, que s’ha negat a donar cabuda a la sepultura, “per la qual cosa hem buscat com a alternativa traslladar-les a Concabella, on també es pot visitar l’exposició dedicada a l’escriptor, i també tenir accés a la documentació de l’arxiu familiar”. En l’actualitat, les restes es troben al cementiri de Montjuic, a Barcelona. Fa uns anys es van iniciar els tràmits per al trasllat de les restes per voluntat de la família i per la seua vinculació amb el territori de la Segarra, on va nàixer, i de la capital de l’Urgell, on va viure. L’alcalde va dir que esperen la resposta de la filla de Pedrolo per poder reiniciar els tràmits del trasllat.