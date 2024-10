Diverses vies tallades a Catalunya per despreniments per la pluja

Publicat per redacció / ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos despreniments per la pluja han afectat la circulació en vies del país aquest dissabte. S’ha tallat la C-51 entre Albinyana i Rodonyà, la BP-1103 entre el Bruc i Monistrol de Montserrat amb pas alternatiu a la TP-2002 a Aiguamúrcia; també pas alternatiu a la C-462 a Navès; a la C-15 talls intermitents a Sant Quintí de Mediona en sentit sud i continua tallada la sortida 46 de l’autopista C-32 a Castelldefels. Protecció Civil ha informat que el telèfon 112 d’emergències ha atès 337 trucades fins al migdia i s’han registrat acumulacions de més de 80 litres per metre quadrat. La previsió per a les properes hores apunta a xàfecs superiors als 20 litres en 30 minuts al litoral i prelitoral de Catalunya i comarques gironines.

Protecció Civil manté en alerta el Pla especial d’emergències per risc d’inundacions a Catalunya (Inuncat), atès que les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indiquen que les precipitacions poden continuar sent intenses dissabte a la tarda sobretot al litoral i prelitoral nord, i que l’acumulació de pluja pot ser rellevant al Camp de Tarragona.

La majoria de les 337 trucades al 112 eren del Barcelonès, l’Alt Penedès i l’Anoia. Per la seva banda, els Bombers han atès 175 trucades, concentrades a les Regions Metropolitanes Nord i Sud provinents principalment dels municipis de Badalona i l’Hospitalet de Llobregat. Els serveis han estat relacionats amb patologies estructurals, caigudes de roques o pedres a la calçada, caiguda d’arbres a la via pública o sobre cablejat elèctric i algunes inundacions a plantes baixes i pàrquings.

Fins a la nit, la possibilitat d’acumulació de pluges superiors als 100 litres en 24 hores es donarà a gran part del territori, especialment a les comarques del Camp de Tarragona. La distribució geogràfica del fenomen de pluges serà local i pot anar acompanyada de tempesta.

Alguns dels registres més destacats són els 44,1 litres de Sant Sadurní d’Anoia, els 42,5 de Mont-roig del Camp, els 31,4 de Badalona, tots ells caiguts en 30 minuts. Les acumulacions arriben als 82 litres a la Bisbal del Penedès, 80,8 a Alinyà i 80,2 a el Montmell.