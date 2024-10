Es busca arrelament rural

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop d’un 40% dels lleidatans viuen en algun dels 196 municipis de Lleida que la Generalitat ha reconegut com a rurals o assimilables. Implica que més del 80% del territori té aquesta consideració i es veurà beneficiat pels avantatges del nou Estatut del Municipi Rural, aprovat per la Generalitat i que obre ara el tràmit parlamentari per entrar en vigor el 2025.

Inclou mesures com el mecanisme rural de garantia, que implica que les polítiques i les lleis hauran d’incloure la perspectiva rural; una assignació específica del fons de cooperació local que reben els ajuntaments; un suplement per a municipis que es fusionin i més ajuts específics.A més, també contempla deduccions de 750 a 1.000 euros en la declaració de la renda qui traslladi la seua residència principal a un municipi rural i tingui fills menors o qui compri un habitatge per viure a un municipi rural. Preveu així mateix una deducció del 15% al 20% per a la rehabilitació de l’habitatge habitual amb una sèrie de requisits i deduccions al lloguer. L’estatut té 69 articles i quinze disposicions i haurà de desenvolupar-se per mitjà de reglaments. Tanmateix, els seus promotors ho veuen un instrument necessari per a aquests municipis. Joan Solà, alcalde de Riner i president de l’associació de Micropobles de Catalunya, assenyala que la nova llei “incorpora una mirada rural” en tota la planificació política. Per exemple, “el patrimoni cultural o històric no està en bon estat a gaires pobles perquè els ajuts impliquen que invertim un 50% del projecte i no tenim aquesta capacitat. L’estatut haurà d’igualar les oportunitats”. “Ja no es tracta de repoblar, que també, sinó d’arrelar” la gent als pobles, assenyala Jaume Gilabert, alcalde de Montgai i membre d’Eines de Repoblament Rural. Els beneficiaris, afegeix, són els mateixos veïns i a més dels ajuts econòmics l’estatut implica simplificació administrativa. “La Generalitat és la campiona de la burocràcia” i això ha de canviar, declara Gilabert. Tremp, amb 5.847 veïns, és a la llista de municipis rurals (dissenyada per als de menys de 2.000), “però només per als nuclis agregats”, assenyala l’alcaldessa, Sílvia Romero, que ho veu un “instrument magnífic” per evitar, per exemple, que tràmits o serveis “ens resultin tan cars”.

Menys de quatre habitants per quilòmetre quadrat

Vilanova de l’Aguda és un exemple de micropoble en procés de despoblació: en 30 anys ha perdut 95 habitants i ara en són 197. “La densitat de població no arriba a 4 persones per km quadrat, quan la mitjana catalana està a 236”, explica l’alcaldessa, Carla Mascó. “Espero beneficis de l’estatut, per exemple, a la legislació urbanística, que ha d’adaptar-se al món rural”. “No tenim botiga ni escola i cal estabilitzar la població. La gent s’empadrona a altres municipis per accedir a la guarderia o a serveis mèdics. És important que això canviï”, assegura.

“L’estatut és bo, però no evita el tancament d’una botiga”

L’alcalde de Preixana, Jaume Pané, explica que “l’estatut del municipi rural ha de suposar un abans i un després a l’statu quo que tenim els pobles arreu del país. Primer, amb referència a aquest pensament únic, i segurament metropolità, per oferir un cert avantatge competitiu als municipis més petits amb línies de subvencions amb imports propis assumibles i en una nova visió més àmplia a nivell urbanístic i econòmic”. Així, per a Pané, “aquest estatut ha suposat un gran pas i cal felicitar els impulsors del grup Eines de Repoblament Rural”, malgrat que lamenta que, “evidentment, aquest estatut encara té moltes carències”. L’alcalde de Preixana va demanar solucions perquè els municipis petits puguin mantenir els serveis bàsics com pot ser una botiga en la qual els veïns puguin fer la seua compra bàsica. També l’accés a les entitats bancàries. Precisament, Preixana va obrir fa poc més de dos anys una agrobotiga municipal per no deixar el poble sense aquest servei i sense cap tipus d’ajuda.