Nous avantatges per fixar població en municipis amb menys de 2.000 habitants, un repte per Catalunya

En un context on l'despoblament rural és una preocupant realitat a Catalunya, la Generalitat ha pres una decisió crucial amb l'aprovació de l'Estatut del Municipi Rural. Aquesta nova normativa, que entrarà en vigor el 2025, té com a objectiu principal fixar la població als pobles de menys de 2.000 habitants i recuperar-los mitjançant una sèrie d'avantatges fiscals i mesures de discriminació positiva.

Segons dades oficials, prop d'un 40% dels lleidatans viuen en algun dels 196 municipis de Lleida que la Generalitat ha reconegut com a rurals o assimilables. Això implica que més del 80% del territori lleidatà té aquesta consideració i es veurà beneficiat pels avantatges del nou Estatut.

Mesures clau de l'Estatut del Municipi Rural

L'Estatut del Municipi Rural inclou una sèrie de mesures innovadores per fomentar l'arrelament de la població als pobles petits. Entre elles destaquen:

El mecanisme rural de garantia , que implica que les polítiques i les lleis hauran d'incloure la perspectiva rural.

, que implica que les polítiques i les lleis hauran d'incloure la perspectiva rural. Una assignació específica del fons de cooperació local que reben els ajuntaments.

del fons de cooperació local que reben els ajuntaments. Un suplement per a municipis que es fusionin i més ajuts específics.

per a municipis que es fusionin i més ajuts específics. Deduccions fiscals de 750 a 1.000 euros en la declaració de la renda per a qui traslladi la seua residència principal a un municipi rural i tingui fills menors o qui compri un habitatge per viure a un municipi rural.

de 750 a 1.000 euros en la declaració de la renda per a qui traslladi la seua residència principal a un municipi rural i tingui fills menors o qui compri un habitatge per viure a un municipi rural. Una deducció del 15% al 20% per a la rehabilitació de l'habitatge habitual amb una sèrie de requisits i deduccions al lloguer.

Reptes i oportunitats dels municipis rurals

Els alcaldes i representants dels municipis rurals valoren positivament l'Estatut, però també assenyalen alguns dels reptes als quals s'enfronten aquests pobles. Joan Solà, alcalde de Riner i president de l'associació de Micropobles de Catalunya, destaca que el patrimoni cultural o històric no està en bon estat a molts pobles perquè els ajuts impliquen una gran inversió que els ajuntaments no poden assumir. L'Estatut haurà d'igualar les oportunitats en aquest sentit.

Per la seva banda, Jaume Gilabert, alcalde de Montgai i membre d'Eines de Repoblament Rural, posa l'accent en la necessitat d'arrelar la gent als pobles, més enllà de simplement repoblar-los. Els beneficiaris d'aquestes mesures són els mateixos veïns, i a més dels ajuts econòmics, l'Estatut implica una simplificació administrativa molt necessària.

Exemples de municipis rurals a Lleida

Vilanova de l'Aguda és un clar exemple de micropoble en procés de despoblació. En 30 anys ha perdut 95 habitants i ara en té només 197, amb una densitat de població que no arriba a 4 persones per km quadrat, molt per sota de la mitjana catalana de 236. L'alcaldessa, Carla Mascó, espera beneficis de l'Estatut en àmbits com la legislació urbanística, que ha d'adaptar-se al món rural. La manca de serveis bàsics com una botiga o una escola és un gran repte per estabilitzar la població.

Un altre cas és el de Preixana, on l'alcalde Jaume Pané valora positivament l'Estatut però lamenta que encara té moltes carències. Pané demana solucions perquè els municipis petits puguin mantenir serveis bàsics com una botiga o l'accés a entitats bancàries. De fet, Preixana va haver d'obrir fa poc més de dos anys una agrobotiga municipal per no deixar el poble sense aquest servei, i ho va fer sense cap tipus d'ajuda.

L'Estatut del Municipi Rural suposa un pas endavant crucial per afrontar el repte del despoblament i l'envelliment dels pobles petits de Catalunya. Les mesures de discriminació positiva i els avantatges fiscals que contempla poden ser un revulsiu per fixar la població i atraure nous habitants a aquests municipis.

Tanmateix, caldrà veure com es concreta el desenvolupament d'aquesta normativa i si es doten els recursos necessaris per fer-la efectiva. Els municipis rurals segueixen tenint reptes importants en àmbits com els serveis bàsics, les infraestructures o la simplificació administrativa, que requeriran un esforç sostingut i coordinat de totes les administracions.

En definitiva, l'Estatut del Municipi Rural obre una finestra d'oportunitat per revertir la tendència al despoblament i donar un futur als pobles petits de Catalunya. Un repte crucial per al país que requerirà la implicació de tota la societat.