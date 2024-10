El Canal d'Urgell té una reserva del 63,83% al tancar la campanya de regadiu

La reserva actual d’aigua del sistema de regadiu del Canal d’Urgell se situa al 63,83% de la seua capacitat, amb 587,6 hectòmetres cúbics, cosa que permet respirar una mica millor que en les tres campanyes anteriors, marcades per la sequera. El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, va avançar ahir en l’assemblea general de regants que la reserva actual “és de tres hidros i avancem cap al quart abans de finalitzar l’any”.

“Finalitzar una campanya de regadiu i disposar d’una reserva tan elevada als pantans és una situació que no es veia en l’última dècada”, va dir. Ros va concretar que l’aportació del riu Segre durant el cap de setmana ha oscil·lat entre els 100 i els 160 metres cúbics per segon, “unes xifres excel·lents”, va dir.

En aquest sentit, Oliana estava ahir al 90% de capacitat, amb 75,8 hectòmetres cúbics, i Rialb al 52,4%, amb 211,8 hectòmetres cúbics.

L’assemblea de regants va aprovar per unanimitat el pressupost per al 2025, que ascendeix a 10 milions d’euros, dels quals 3,6 milions es destinaran al capítol d’inversions, i va ratificar mantenir la derrama per tercer any consecutiu amb un preu de 83 euros per hectàrea. Dels 3,6 milions per a obres, 2,6 són per a Seiasa, empresa pública del ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que va iniciar al juliol les obres de construcció de les tres basses previstes per millorar l’eficiència del canal d’Urgell, en el marc del procés de modernització.

L’altre milió es destinarà a altres obres del canal, des de treballs d’automatismes fins a l’arbratge. Així mateix, Ros va avançar que els regants també van aprovar una modificació de la metodologia per traspassar els hidros de finques de cara a la campanya del proper any. “Uns canvis en els tràmits per agilitzar el procés de cessió d’hidros entre finques, perquè no suposi tanta burocràcia per als agricultors”, va dir.

Quant al projecte de modernització, va destacar que “està pendent de quins seran les aportacions de l’Estat” i una “proposta formal i definitiva” del departament d’Agricultura, que “esperem que arribi el proper mes de novembre”, va assenyalar Ros.