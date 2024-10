El Govern amplia la gratuïtat del peatge al Túnel del Cadí a dos cotxes i quatre desplaçaments per resident

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha modificat el decret que regula els descomptes del Túnel del Cadí per a residents i ara permetrà que la gratuïtat del peatge sigui aplicable a fins a dos vehicles diferents i a quatre desplaçaments diaris per persona. Es mantenen les condicions actuals per a beneficiar-se de la gratuïtat i se n’afegeixen dos supòsits: un professional liberal acollit a mútues col·legials que desenvolupa presencialment l’activitat econòmica al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell o una persona de 67 anys o més que tingui assignat un centre d'atenció primària (CAP) a qualsevol dels municipis de les tres comarques.

A més, el Govern posarà en marxa una web per gestionar les peticions per poder creuar el Túnel del Cadí de forma gratuïta pels residents del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell que l'han de fer servir de forma obligada. Els pagaments dels peatges es faran mitjançant el sistema dinàmic Via-T o l'aplicació de telèfon mòbil Awai.

Aquest canvis impliquen que ja no caldrà aportar el DNI, el certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament d'impostos el certificat d'entitat bancària emissora del mitjà de pagament.

La documentació acreditativa es renovarà cada tres anys i la persona serà donada de baixa del sistema en cas que no compleixi amb els requisits o si es detecta un ús inadequat del sistema.

La plataforma web entrarà en funcionament el 31 de març del 2025. S'hi podran gestionar sol·licituds, acreditacions, registres i renovació de documentació. L'atenció presencial es mantindrà a la seu dels consells comarcals.

Per a les persones que es donin d’alta, el pagament dinàmic serà aplicable des del dia 4 de novembre . Per a les persones ja inscrites que estan registrades amb targeta bancària, hi haurà un període de transició fins al 30 de juny de 2025.