Mayench demanda la Federació de Caça i demana revocar la seua inhabilitació

Ramon Mayench ha demandat la Federació Catalana de Caça per la seua inhabilitació de dos anys i demana al jutge mesures cautelars per exercir com a president d’aquesta entitat esportiva a Lleida. Mayench va guanyar amb una folgada victòria les eleccions territorials el mes de maig passat malgrat que la direcció catalana li va obrir un expedient per mostrar l’escut de l’entitat en un grup de WhatsApp abans de les eleccions. Assegura que es tracta d’una “mentida” per eliminar un rival electoral, ja que ara “té el càrrec usurpat” i que el vicepresident, Toni Vilarrubla, de la societat de caçadors de l’Alt Urgell, “exerceix de president sense comptar amb el suport dels caçadors, ni en defensa els interessos”. Va afegir que aquesta “actitud” de la direcció de la Catalana no ajuda a sumar afiliats i d’altres es donen de baixa.