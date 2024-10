Ribera d'Ondara suspèn dos plens d'alta tensió

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Ribera d’Ondara va suspendre els dos plens que hi havia convocats ahir en mig d’un ambient tens i crispat entre l’equip de govern, l’oposició i la secretària de l’ajuntament.

L’alcaldessa, Elisabet Jové, i les dos edils del seu partit, Acord per Ribera d’Ondara, van abandonar el ple extraordinari per impedir que prengués possessió com a nou regidor Antonio Fernández en substitució d’Albert Puig, l’únic edil d’Aliança Catalana de Lleida que va renunciar al càrrec al setembre. Fernández era el segon de la llista d’Aliança Catalana al municipi, però es va donar de baixa i volia entrar al consistori com a regidor no adscrit. L’alcaldessa va exposar que segons la llei de règim electoral la possessió de Fernández estaria “fora de la legalitat” al ser un edil no adscrit i no podria prendre possessió perquè es va desvincular del partit. Jové va defensar que hauria de ser el tercer de la llista qui ocupi el càrrec i per això van abandonar el ple.Però, per la seua part, la secretària va manifestar que considera que sí que és “legal”. En aquest sentit, el ple ordinari que s’havia convocat mitja hora abans també va quedar suspès perquè, segons la secretària, aquest no havia estat convocat en temps i forma, la qual cosa va generar retrets entre l’equip de govern i l’oposició.L’exalcalde del PSC, Francesc Sabanés, va considerar que el que pretenia l’equip de govern convocant aquest ple era aprovar els punts del dia evitant que pogués votar el nou regidor. Jové es va donar de baixa d’ERC després de pactar amb Albert Puig d’Aliança Catalana per presentar una moció de censura i desbancar l’alcalde del PSC el mes de març passat. Puig va ser expulsat de la formació d’Orriols al juny després d’unes declaracions homòfobes i va passar a ser regidor no adscrit fins que al setembre va renunciar al càrrec per motius personals. Si el nou edil dona suport al PSC, Sabanés podria recuperar l’alcaldia. Jové es va reincorporar com a alcaldessa al juny després d’una baixa de maternitat. Puig va ser mentrestant l’alcalde accidental.