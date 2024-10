Ocupació turística per Tots Sants del 70% al Pirineu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Patronat de Turisme de la diputació de Lleida preveu una ocupació mitjana del 70% als allotjaments de la demarcació durant el pont de Tots Sants, especialment al Pirineu. En aquestes comarques, les reserves en hotels, càmpings i establiments de turisme rural podrien arribar a aquest percentatge durant els tres dies festius. A més, pot augmentar si el temps acompanya.

Per sectors, els hotels del Pirineu que estan oberts per aquestes dates esperen comptar amb el 70% de les places ocupades, d’acord amb el nombre de reserves efectuades fins ara. L’ocupació als càmpings se centra principalment als bungalous i es preveu que arribin al 75 per cent. En el cas dels allotjaments de turisme rural, el sector té un nivell de reserves d’aproximadament el 87%.

La recollida de bolets és un dels atractius de les comarques del Pirineu durant la tardor

La majoria dels turistes que visiten Lleida per aquestes dates són de proximitat, bàsicament catalans, la qual cosa permet que es puguin fer reserves d’última hora.El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, va indicar que “el pont de Tots Sants és una oportunitat ideal per descobrir tot el que la demarcació de Lleida ofereix”. “Aquí, els visitants poden gaudir d’una escapada que combina naturalesa, cultura i gastronomia”, va destacar. El vicepresident va apuntar que “a més, aquest any la temporada de bolets està sent excepcional al Pirineu i el Prepirineu i això hi afegeix un atractiu més”.

Els mesos de tardor a Lleida són sinònim de gastronomia i aquest cap de setmana els visitants podran disfrutar de propostes ja consolidades com la Mostra Gastronòmica de les Garrigues o el festival Cordevi del Pallars.

Així mateix, municipis com Oliana o Vilaller celebren les seues tradicionals fires de Tots Sants, mentre que a Tremp serà el torn de la Fira del Codony.

Destaquen les propostes d’oleoturisme dels productors d’oli de Lleida i la bona temporada de bolets a la muntanya, que és un dels atractius de la tardor.