Malgrat ser festiu, Cervera va celebrar ahir el seu tradicional mercat setmanal que va estar molt freqüentat. Van ser molts els que van aprofitar per comprar fruita i verdura fresca i de proximitat així com bolets, roba o flors. Bona part dels comerços locals van optar per mantenir abaixada la persiana, a excepció de les pastisseries i alguna botiga de forma excepcional.