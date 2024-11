Oliana centra la Fira de Tots Sants a potenciar la pagesia

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Oliana va celebrar ahir la tradicional Fira de Tots Sants, amb més de dos segles d’història. Aquest any, l’objectiu ha estat impulsar i consolidar la presència d’agricultors i ramaders que van obrir la jornada amb un esmorzar popular a què es van afegir al voltant de 200 persones, segons l’alcalde, Ricard Mateu.

Al municipi hi ha unes 15 famílies dedicades al sector, principalment ramaderes. La major part dels camps de cultiu són farratges per a granges familiars, va dir Mateu, que va destacar la importància d’“oferir un punt de reunió, ja que la fira ha estat des dels seus orígens una fira ramadera en la qual la pagesia ha tingut un paper decisiu”. “El passat d’Oliana ve de la ramaderia i, malgrat que la indústria és un punt de riquesa important al nostre poble, no podem deixar de banda els nostres orígens”, va insistir.

Va començar amb un esmorzar per als agricultors i ramaders i l’exposició d’animals. La majoria de les activitats van tenir com a punt neuràlgic la plaça 1 d’Octubre, on el president del Parlament, Josep Rull, va inaugurar la jornada. La fira va exposar un centenar de parades de venda ambulant i d’artesania. Hi va haver demostracions i tallers de tir amb arc, circuits d’habilitat de conducció amb bicicleta, campionat de bitlles i una exposició de vehicles clàssics a la zona de l’aparcament de l’empresa Taurus.