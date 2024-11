Més de 1.500 sentències per delictes de trànsit en un any a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els jutjats lleidatans van dictar un total de 1.504 sentències per delictes contra la seguretat viària durant l’any passat. Són gairebé un centenar més respecte al 2022 i s’han disparat un 56,3% respecte a abans de la pandèmia. El 2019, les sentències per aquests delictes van ser 962, segons les dades del ministeri de Justícia.

Més de la meitat d’aquestes condemnes són a conductors que han consumit alcohol o drogues al volant, o que s’han negat a fer-se les proves de detecció. Concretament, l’any passat, segons Justícia, es van dictar 768 condemnes per consum d’alcohol o drogues i unes altres 87, per negativa a les proves. Per un altre costat, els jutjats van dictar 588 sentències per delictes contra la seguretat viària perquè els conductors no tenien carnet, bé perquè no l’havien obtingut mai o tenien la llicència suspesa per pèrdua de punts o per ordre judicial.Segons aquestes xifres, 33 delictes van ser sentenciats per excés de velocitat; 26, per conducció temerària, i dos per conducció amb menyspreu a la vida. Així mateix, durant l’any passat, els jutjats de les comarques lleidatanes van rebre un total de 5.447 infraccions contra la seguretat viària, un 11,4% més respecte al 2022.Cal recordar que el Congrés va aprovar recentment una proposició no de llei del PSOE per reduir el límit de la taxa màxima d’alcohol permesa a tots els conductors de vehicles a 0,2 g/l en sang i 0,1 mg/l en aire exhalat. Actualment la taxa màxima és de 0,5 g/l i 0,25 mg/l, respectivament.