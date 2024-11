La Diputació de Lleida obre el debat sobre pagar per anar a paratges naturals: "No és forassenyat"

“Hem de començar a ser conscients que Lleida ofereix espais naturals d’alt valor i no és forassenyat un pagament per accedir-hi. L’entorn no es conserva sol i el Patronat de Turisme valora obrir aquest debat”. La Diputació defensa d’aquesta manera a través del responsable de Turisme, Juli Alegre, entaular un diàleg amb els afectats, “basat en dades”, sobre la possibilitat d’establir un preu a l’accés als paratges naturals de Lleida, que en els últims anys han registrat un creixent flux de turistes, especialment des de la pandèmia.

En paral·lel, els danys que causa als boscos privats l’allau de boletaires per la bona campanya de bolets ha fet que propietaris i ajuntaments reclamin a la Generalitat que reguli l’entrada a la muntanya.

És el que ha experimentat més creixement respecte a l’estiu, arribant al 89% d’ocupació

Alegre afirma, en aquest punt, que “el propòsit del patronat no és portar més turistes a Lleida, sinó fer de Lleida un lloc millor on viure. Per això dirigim les accions del patronat a un turista conscient”. I en el cas de la recol·lecció de bolets, que s’ha disparat aquest any per la bona campanya arran de les copioses pluges, Alegre considera que pot passar el que en el seu dia es va fer amb el sector de la pesca, “en el qual es va regular la quantitat”. “L’accés a alguns paratges ha d’estar informat i amb certa regulació per evitar la sobreexplotació i la petjada negativa”, va assenyalar. En aquest sentit, s’alinea amb els propietaris de boscos del Solsonès, l’Alt Urgell i la Cerdanya que reclamen una normativa que reguli els estacionaments de cotxes i s’expedeixin carnets o llicències com els que es donen per caçar o pescar.

D’altra banda, el pont de Tots Sants va acabar amb millors resultats que els previstos superant el 75% d’ocupació mitjana quan la previsió era d’un 70%. Segons el Patronat, el Pirineu i les Terres de Lleida han rebut més de 20.400 turistes que han generat aproximadament 40.800 pernoctacions. Aquesta pujada s’ha degut principalment al bon temps d’aquest cap de setmana a la muntanya. El 2021 el pont de Tots Sants també va ser de tres dies i el balanç va ser similar, va explicar Alegre. Per sectors, els hotels van registrar una ocupació del 70-80% al Pirineu i d’un 50-60% al pla. Pel que fa als bungalous, va ser d’un 75% de mitjana encara que en alguns punts van arribar a la plena ocupació. Val a destacar que el percentatge d’ocupació més alt l’ha registrat el turisme rural amb una ocupació del 89%. Segons Alegre, el caràcter familiar d’aquestes festes pot ser el factor d’aquesta pujada respecte a les xifres de l’estiu. També hi ha hagut una molt bona ocupació de segones residències, que ha repercutit en la restauració i el comerç. La majoria dels turistes eren de Catalunya i han triat les terres de Lleida per fer senderisme o activitats relacionades amb la naturalesa o la cultura visitant les nombroses fires del territori.