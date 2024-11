El Meteocat alerta de temps inestable aquest dilluns a Lleida, amb avisos en set comarques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El temps a Lleida es mantindrà inestable aquest dilluns, amb el cel majoritàriament cobert i la possibilitat d'alguns xàfecs que podrien donar-se en gairebé qualsevol punt de la província. No es descarta que aquests siguin localment forts, especialment a les comarques del sud. Les temperatures màximes no experimentaran variacions significatives, situant-se entorn als 20-22 ºC a la major part de localitats, mentre que les mínimes podrien pujar lleugerament. El vent bufarà fluix, predominant de component est i sud-est.

De cara a dimarts, es preveu que pugui continuar aquesta situació d'inestabilitat atmosfèrica, amb la possibilitat d'algun xàfec aïllat, principalment a la zona del Pirineu. Tant les temperatures màximes com les mínimes es mantindran sense canvis rellevants, amb valors al voltant dels 21 ºC a la capital lleidatana. El vent seguirà bufant de manera feble i de direcció variable.

Per la seva banda el Meteocat ha llençat avisos de perill moderat per intensitat de pluja en dues comarques de Lleida: el Segrià i les Garrigues durant tot el matí fins al migdia. I també ha alertat de risc alt per temps violent en quatre comarques més: la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. Hi ha risc molt alt a l'Alt i el Baix Penedès, l'Anoia, Garraf i el Baix Llobregat.

Previsions per a dimecres i dijous

S'espera que dimecres el temps sigui en general estable, tot i que podrien desenvolupar-se alguns núvols al Pirineu que deixarien algun xàfec durant la tarda. A la plana de Lleida hi haurà boires matinals, que puntualment podrien persistir al llarg del dia. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis, mentre que les mínimes baixaran lleugerament.

De cara a dijous, malgrat l'alta incertesa, es preveu que la jornada sigui també estable en línies generals, exceptuant novament la zona pirinenca on no es descarta algun xàfec ocasional. Les boires matinals tornaran a fer acte de presència a la plana, amb la possibilitat que localment siguin persistents. Pel que fa a les temperatures, no s'esperen canvis significatius respecte al dia anterior. El vent es mantindrà fluix i de component variable.