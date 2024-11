La indignació dels afectats es torna ira i explota contra el rei i els polítics

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els reis Felip VI i Letícia, el president del Govern, Pedro Sánchez i el de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, van ser rebuts ahir a Paiporta, la zona zero del temporal que va fuetejar València, amb crits de “fora” i “assassins” i el llançament de fang i objectes per part dels afectats, indignats per la gestió de la tragèdia.

La indignació dels afectats per la dana per la gestió de la tragèdia es va convertir ahir en ira i va explotar durant la visita a Paiporta dels reis Felip VI i Letícia, acompanyats pel president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. La comitiva va ser rebuda amb crits de “fora” i “assassins” i amb llançament de fang, que va impactar en els monarques, i d’objectes com un pal d’escombra i una pala. La tensió va anar en augment i, segons fonts de l’Executiu central, Sánchez va abandonar la comitiva a l’activar-se el protocol de seguretat per les agressions de les quals era objecte, i va ser traslladat al Lloc de Comandament Avançat. Voluntaris es van encarar amb el rei i la resta de polítics, i Felip i Letícia, cadascun pel seu costat, es van aturar a parlar amb alguns dels joves que se’ls van atansar molt alterats. Mentrestant, un dispositiu de seguretat sobrepassat intentava establir un cordó de seguretat entorn del rei i va intervenir una unitat de cavalleria per allunyar els més exaltats. Després d’aquesta situació, la visita que la comitiva tenia previst fer Xiva va ser suspesa.

El rei va mostrar la seua comprensió per l’“emprenyament els afectats per la dana. “Cal entendre l’enuig i la frustració de moltes persones per com de malament que ho han passat, per la dificultat de comprendre com funcionen els mecanismes i haver d’esperar ser atesos per l’emergència”, va indicar. Sánchez, per la seua part, va rebutjar “qualsevol tipus de violència” i va afegir que “no ens desviarem malgrat el que pugui passar amb alguns violents absolutament marginals”. Fonts pròximes van atribuir algunes activitats violentes a grups d’ultradreta. Es va mostrar convençut que els ciutadans volen “mirar endavant, continuar les seues vides amb un enorme gest de responsabilitat i solidaritat”. Mazón va dir que “entenc la indignació social i per descomptat em quedo a rebre-la. És la meua obligació política i moral. La gent té dret a traslladar el seu profund dolor”.València és la comunitat més castigada pels efectes de la dana, amb 213 víctimes mortals (encara que la Generalitat va rebaixar ahir la xifra a 210) i centenars de desapareguts, i continua bolcada en les tasques de neteja de carrers, habitatges, comerços i garatges, amb més maquinària, efectius de l’Exèrcit i ajuda d’altres autonomies i, sobretot, de milers de voluntaris. També hi ha tres morts a Castella-la Manxa (ahir van trobar un altre cadaver a Letur) i un a Màlaga. A més, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat valenciana va tornar a activar ahir l’alerta roja per fortes pluges a les zones afectades. Cap a les 21.15 la va desactivar, tot i que va indicar que en les següents hores continuaria el risc de precipitacions importants i la ciutat de València i poblacions pròximes van suspendre les classes per avui i van restringir la mobilitat.

Treballs al pàrquing d’un centre comercial per treure cossos

Cinquanta efectius van treballar ahir, amb l’ajuda de quatre màquines i un caiac, buidant aigua a l’aparcament soterrani del centre comercial Bonaire ubicat als afores del poble d’Aldaia a València, un dels llocs en els quals hi podria haver més morts després del pas de la dana. Aquest pàrquing, les zones exteriors del qual estan completament cobertes de llot, té una capacitat per a 5.700 places. L’UME esperava entrar-hi ahir a la nit. Així mateix, el ministre Óscar Puente va remarcar que encara queden baixos, garatges, soterranis i aparcaments inundats pendents de buidar, en els quals problablemente també es trobaran més cadàvers.