Del no-res a inundació sobtada: així és el fenomen del flaix flood que es va registrar a Ballobar

A la localitat de Ballobar, a la província d’Osca i la comarca del Baix Cinca, es va registrar l’any passat, un impactant exemple d’una inundació sobtada o flaix flood. Aquest fenomen meteorològic es caracteritza per una crescuda ràpida i violenta de les aigües a causa de pluges intenses en un curt període de temps. En aquest cas, la rambla va desembocar al riu Alcanadre.

Els flaix floods poden desenvolupar-se en qüestió de minuts o hores, i sovint ocorren en àrees amb terres que no poden absorbir ràpidament grans quantitats d’aigua, com a terrenys urbans pavimentats, terres secs i compactats o zones amb pendents pronunciats. Aquestes inundacions són especialment perilloses a causa de la seua velocitat de formació i per força destructiva de les aigües.

@ciemclimagce 📷 Aquí tenemos un ejemplo de una crecida repentina (Flash Flood) desde la localidad de #Ballobar (#Huesca). 📷 Esta rambla de la vansalada desemboca en el río #Alcanadre Este tipo de fenómenos repentinos nos recuerdan lo ocurrido en la Riada del camping de #Biescas ♬ sonido original - ciemclimagce

Característiques de les inundacions sobtades

Les inundacions sobtades es distingeixen per la seua rapidesa en desenvolupar-se i assolir el seu màxim nivell, de vegades en qüestió de minuts. Solen ser causades principalment per pluges torrencials, encara que també poden produir-se pel col·lapse de preses o dics, el desglaç ràpid o la ruptura d’altres estructures que contenen aigua.

L’impacte d’aquestes inundacions pot ser devastador, ja que la velocitat i el volum de l’aigua són capaços d’arrossegar vehicles, destruir estructures i posar en greu risc vides humanes. Per això, és fonamental estar atent a les advertències i alertes d’inundació sobtada que s’emeten basant-se en pronòstics meteorològics i observacions en temps real.

Precaucions davant de les inundacions sobtades

Per minimitzar els riscos associats a les inundacions sobtades, és important prendre algunes precaucions. En primer lloc, és vital mantenir-se informat i escoltar atentament les alertes meteorològiques locals. A més, s’ha d’evitar transitar per àrees de risc, ja sigui a peu o en vehicle, quan es produeixin inundacions.

Una altra mesura de precaució és tenir un pla d’emergència i un kit de subministraments bàsics preparat per fer front a situacions d’aquest tipus. Això pot incloure aigua potable, aliments no peribles, una llanterna, una farmaciola de primers auxilis i altres elements essencials.

Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic d’Espanya, entre 1995 i 2015 es van registrar un total de 1.369 inundacions al país, de les quals un 23% van ser classificats com a inundacions sobtades. Aquestes xifres posen de manifest la importància d’estar preparats i prendre mesures preventives davant d’aquest tipus de fenòmens.

A més, el canvi climàtic està augmentant la freqüència i intensitat de les pluges torrencials a moltes regions, la qual cosa podria traduir-se en un increment dels casos d’inundacions sobtades en el futur. Per això, és crucial conscienciar la població sobre els riscos associats a aquest fenomen i fomentar l’adopció de mesures de prevenció i protecció.

Les inundacions sobtades són fenòmens meteorològics extrems que poden desenvolupar-se ràpidament i causar greus danys en molt poc temps. Es caracteritzen per la seua rapidesa, les seues causes (principalment pluges torrencials) i el seu impacte destructiu. Per minimitzar els riscos, és fonamental estar informat, evitar àrees de risc i tenir un pla d’emergència. Amb el canvi climàtic, s’espera que aquests esdeveniments siguin cada vegada més freqüents, per la qual cosa la conscienciació i la prevenció són claus per afrontar aquest desafiament.