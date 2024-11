Una casa deshabitada s'esfondra a Castelló de Farfanya i afecta un cotxe

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una casa deshabitada es va esfondrar a primera hora del matí d’ahir a Castelló de Farfanya possiblement a causa de les pluges dels últims dies. No hi va haver ferits, encara que un cotxe estacionat davant va resultar danyat i diversos veïns es van quedar sense llum. L’ensorrament es va produir a les 6.52 hores a l’avinguda Catalunya. L’alcalde, Omar Noumri, va explicar que “és una casa que un veí del poble utilitza com a magatzem i s’ha desplomat”. Quant a les causes, va indicar que “creiem que ha estat l’aigua acumulada”. Els Bombers van comprovar que els immobles adjacents no havien resultat malmesos. Els treballs de desenrunament van començar hores després, cosa que va obligar a tallar el carrer al trànsit.