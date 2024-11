Cues a Tàrrega per recollir kits del porta a porta, que arranca avui

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega va allotjar ahir llargues cues de persones que anaven a recollir el seu kit de reciclatge a última hora, hores abans de la posada en marxa del nou sistema de recollida d’escombraries porta a porta parcial amb àrees d’aportació a la capital de l’Urgell i unes hores després de la retirada de tots els contenidors de les fraccions orgànica i resta de la via pública (uns 600 en total). Fins divendres, havien anat a buscar el paquet de reciclatge un 78% dels propietaris i inquilins dels habitatges implicats.

Així, l’orgànica es recollirà els dimarts, els divendres i els diumenges i la resta, els dilluns de cada dos setmanes. Els residus de tèxtil sanitari es poden treure aquests quatre dies però en cas de fer-ho els dies de l’orgànica han de ser en un cubell separat.Avui tindrà lloc la primera recollida de restes orgàniques amb el nou sistema a partir de les 21.00 hores. El consell comarcal i l’ajuntament han habilitat quatre àrees d’emergència per dipositar els residus orgànics i de rebuig en casos puntuals que s’obriran amb el clauer verd que s’ha entregat amb el kit de reciclatge. Les àrees d’emergència estan situades al carrer Sant Pelegrí (en direcció a Agramunt); carrer de Llevant (en direcció a Barcelona); rambla de Ponent (en direcció a Vilagrassa) i carrer de la Verge de Montserrat (en direcció a Verdú).A Tàrrega, l’índex de reciclatge va ser d’un 38 per cent l’any passat i amb el nou sistema el consell i l’ajuntament preveuen que pugi fins al 75-80 per cent. A partir d’avui, la meitat dels municipis de l’Urgell comptaran amb aquest sistema de reciclatge gestionat per Urgell Net. Concretament són Anglesola, Agramunt, Castellserà, la Fuliola, Ossó de Sió, Puigverd d’Agramunt, Tornabous, Verdú, Vilagrassa i ara Tàrrega. D’altra banda, faltarà implantar el porta a porta parcial a Belianes, Ciutadilla, Guimerà, Maldà, Nalec, els Omells de na Gaia, Preixana, Sant Martí de Riucorb i Vallbona de les Monges, així com Bellpuig, que va per lliure i on l’ajuntament treballa per implantar la recollida de residus porta a porta per a totes les fraccions de cara a l’any 2025.