Nou anys d'una riuada mortal en un poble de Lleida: quatre usuàries d'una residència van perdre la vida

Aquest mes de novembre s’han complert nou anys de la fatídica rubinada que va desbordar el riu Sió a Agramunt. La riuada del 3 de novembre del 2015 va provocar la mort de quatre ancianes que dormien en una planta en semisoterrani de la residència per a la tercera edat Ribera del Sió. Aquesta tragèdia va suposar canvis permanents a Agramunt. Des d’aleshores ha pres un nou rumb en els plans de creixement per protegir-se davant de futures inundacions i l’ajuntament prepara noves mesures amb aquesta finalitat.

Abans de la riuada, Agramunt creixia cap al sud. Malgrat que l’entorn del Sió ja estava declarat com a zona inundable, s’atorgaven llicències d’obres perquè la normativa ho permetia. Això va canviar després de la riuada. Des d’aleshores Agramunt creix cap al nord.

La rubinada va arribar quan el municipi tramitava el seu pla d’ordenació urbanística (POUM). El document, elaborat el 2014, era una reelaboració d’un del 2006. Va ser revisat a instàncies de l’Agència Catalana de l’Aigua, que va reclamar limitar les zones de creixement en terrenys inundables. La nova versió també va xocar amb objeccions de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. El seu informe desfavorable i amb més restriccions va arribar poc després de la riuada.

La residència es troba en una zona inundable a 50 metres de la llera del riu, que habitualment baixa amb poc cabal. L'aigua va entrar per la part del darrere de la residència, que té jardí i dóna al Passeig del Sió (assenyalada a la imatge amb una fletxa).

Diversos equipaments han canviat d’ús i fins i tot d’ubicació

La residència Ribera del Sió ja no pot utilitzar la planta en semisoterrani on van morir quatre ancianes durant la rubinada ni tampoc la planta baixa per instal·lar habitacions. El semisoterrani acull la cuina, i la planta baixa es destina a usos comunitaris i altres com menjador, despatxos, perruqueria i fisioteràpia. També hi ha hagut reformes: s’ha canviat la tanca del jardí per un mur de formigó, una rampa impedeix que l’aigua entri al pati interior en cas d’inundacions i s’han instal·lat habitacions a les plantes superiors.

Després de la riuada, l’ajuntament va traslladar la guarderia, en zona de flux preferent en cas d’avinguda, a prop de la caserna de la Guàrdia Civil, el CAP i els Bombers. L’antiga llar d’infants es va convertir en l’Espai Cívic. No es pot pernoctar al pavelló firal, també en zona preferent. Per exemple, el grup Vibra, que va estar rehabilitant l’antiga caserna de la Guàrdia Civil durant aquest any, es va allotjar a la grada del pavelló i no a la pista. Finalment, s’ha instal·lat senyalització a les zones inundables.