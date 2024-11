La sanitat privada s'obre pas a Fraga mentre la pública s'embussa

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La sanitat pública i la privada comencen a presentar a Fraga i el Baix Cinca trajectòries tan oposades com lògiques: decaiguda la de la primera, amb les llistes d’espera en clar creixement, i pròspera la de la segona, amb projectes a tràmit per a noves obertures a la capital comarcal.

L’embús al Centre d’Alta Resolució de Fraga, dependent de l’hospital de Barbastre, és patent quan el conseller José Luis Bancalero compleix el seu primer any al comandament d’aquesta sanitat pública per l’abandó de la qual és assenyalada un dia rere l’altre, segons indiquen les xifres oficials del Govern d’Aragó.La demora mitjana per a una intervenció de dermatologia ha passat en dotze mesos de tres a 69 dies, s’ha multiplicat per sis en oftalmologia (de 10 a 59) i ha crescut lleument en urologia (de 22 a 28), mentre que baixa a menys de la meitat en oftalmologia (57 a 25) i a gairebé un terç en traumatologia (85 a 33).Així mateix, les dades sobre el temps d’espera mostren quina és la recepta triada per l’equip de Bancalero per atacar les llistes d’espera: velocitat per als nouvinguts i parsimònia amb els que ja estan en el sistema, una de les poques explicacions plausibles perquè d’una banda es redueixi la demora mitjana i de l’altra augmenti el nombre de pacients amb les esperes llargues.N’hi ha, i no n’hi havia, que porten més de sis mesos esperant una intervenció de cataractes o una operació d’hèrnia. I hi comença a haver retards de més de quatre mesos, que fa un any no es donaven, en oftalmologia, especialitat en la qual es dupliquen els que van cap als tres mesos, i dermatologia, mentre baixen en digestiu i trauma.En aquest escenari, dos firmes sanitàries privades, la mútua saragossana MAZ i la firma barcelonina Centres Mèdics Alomar, han demanat a l’ajuntament de Fraga dos llicències ambientals d’activitat per a un centre assistencial al carrer Cabañera Real i un altre de diagnosi a l’avinguda dels Esports. Els dos projectes estan en fase d’exposició al públic.El primer inclourà dos consultes, una sala de cures i radiologia, una de rehabilitació i una sala de reunions i una altra d’espera. Ocuparà una superfície de 304,7 m² que inclou un pati o terrassa exterior de 82,4.El segon obrirà de dilluns a divendres de 9.00 a 17.00 hores, tindrà dos treballadors i el seu “element principal serà l’equip de ressonàncies magnètiques”, encara que no inclourà una consulta mèdica pròpiament.

Un hospital on 7.745 usuaris superen el mig any de demora

Les llistes d’espera creixen a un ritme desenfrenat a l’hospital de Barbastre, el centre sanitari de referència per a les zones bàsiques de salut de la Franja de Ponent. Així, el nombre de pacients que fa més de sis mesos que esperen per a una operació ha augmentat un 10,65 per cent entre els mesos de setembre dels anys 2023 i 2024 per situar-se en 7.745, amb l’embús concentrat en tres especialitats: cirurgia general i de digestiu (1.020), oftalmologia (1.913) i traumatologia (2.293). La demora mitjana ha crescut els últims dotze mesos en nou de les catorze seccions quirúrgiques que ofereix el centre sanitari. La situació és similar en les consultes externes, àrea en la qual la demora mitjana s’ha vist incrementada en nou de les 12 especialitats: s’ha triplicat en cardiologia i otorrinolaringòleg i s’ha doblat en digestiu, trauma, ginecologia i obstetrícia.