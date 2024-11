Així seran els nous trens de línia Lleida-Manresa, "més clàssics, més robustos i amples"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'estand de la Generalitat del Tomorrow.Mobility de l'Smart City Expo World Congress que té lloc a Gran Via de Fira de Barcelona ha servit aquest dimecres per presentar els nous trens de la línia Lleida-Manresa. El director de projectes i desenvolupament de nous negocis de FGC, Albert Tortajada, els ha descrit com "més clàssics, més robustos i amples", ja que circularan per via d'ample ibèric. Tortajada ha garantit que les quatre unitats s'entregaran al maig de l'any vinent i que les inundacions al País Valencià no afectaran, "perquè ja estan en fase de fabricació". Es tracta d'un tren amb 164 seients (140 de fixes i 24 d’abatibles) i una capacitat total per transportar 439 viatgers. A l'interior hi haurà 15 pantalles panoràmiques d'informació, així com 16 altaveus a cada cotxe i seran accessibles, sense escales des de l'andana amb rampa automàtica. També hi haurà zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda i possibilitar de sol·licitar parada.

El contracte adjudicat a Stadler inclou el manteniment dels quatre trens elèctrics per un període de 15 anys. El subministrament de les quatre noves unitats té un cost de 44 milions d’euros i el manteniment, de 21,2 milions. Quan entri en servei cobrirà un recorregut de 120 quilòmetres amb 12 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals circularan fins a Manresa.

D'altra banda, els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de connexió ràpida entre Barcelona i l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat començaran a fer proves a finals de 2025.