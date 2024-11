Continua el col·lapse per demanar cita a les oficines del SEPE de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sol·licitar cita presencial en una oficina del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) és des de fa mesos missió impossible per a aquells lleidatans que intenten fer-ho per sol·licitar una prestació d’atur o fer altres gestions. L’organisme compta amb oficines a Lleida, Tàrrega, Balaguer, La Seu, Solsona, Vielha i Tremp, i durant el dia d’ahir no era possible sol·licitar cita prèvia en cap d’elles.

Segons van explicar fonts sindicals, la plantilla del SEPE, tant a Lleida com en altres zones de Catalunya, estan saturades per la falta de personal. Això està generant també retards en el cobrament de prestacions, ja que el personal “es troba encara tramitant sol·licituds i expedients endarrerits, perquè no donen a bast”, van denunciar. Segons dades del CSIF, la plantilla està dotada a Lleida amb 99 places, 85 per a funcionaris i 14 per a personal laboral. Tanmateix, només 51 d’elles estan ara cobertes